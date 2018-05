La presó no frena Cuixart: Es presenta a la reelecció com a president d'Òmnium Cultural per ''seguir lluitant per les llibertats''

Última actualització Dijous, 24 de maig de 2018 10:30 h

Diu que "és un honor i un acte de responsabilitat molt gran"

Redacció | L'actual president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha decidit tornar-se a presentar a les eleccions del 16 de juny per mantenir-se en el càrrec. Cuixart ho ha anunciat a través d'una carta des de la presó de Soto del Real dirigida als més de 117.000 socis de l'entitat, on assegura que ser candidat a la presidència d'Òmnium "és un honor, un plaer i un acte de responsabilitat molt gran".

En la missiva, l'actual president ha considerat que l'entitat "ha de ser una eina encara més potent al servei de la societat catalana" i mostra el seu compromís i el de la futura junta a "deixar-nos-hi la pell".



"Davant la regressió autoritària que no s'aturarà, Òmnium ha de seguir sent un referent en la defensa de la cohesió social i les llibertats", ha afegit. "Units en la diversitat per seguir avançant com a societat lliure de por i totalitarisme", ha sentenciat.



Òmnium renovarà presidència i bona part de la Junta Directiva el pròxim 16 de juny a l'Assemblea General Ordinària al pavelló de la Vall d'Hebron.

