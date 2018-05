És la macrooperació de la UDEF una cortina de fum per la sentència de la Gürtel?

Pilar Rahola també apuntava que la macrooperació a Catalunya és per tapar la sentència de corrupció del PP i ha criticat com funciona la justícia espanyola. "Els periodistes arriben abans que la policia en una operació secreta", ha dit a través de les xarxes.

L'adjunt a la presidència d'ERC i futur vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, també ha denunciat la "clara intencionalitat propagandística". Aragonès ha assenyalat que alguns mitjans de comunicació sabien que hi hauria una operació policial abans de l'actuació de la policia espanyola i ha assenyalat que crear un "plató" no és la millor manera d'aconseguir proves. "Es confirma que estem en un estat de propaganda policial", ha afegit.

Els registres com a cortina de fum per tapar: -la sentència Gürtel que sortirà aviat -darrera resolució a Alemanya -que van errats amb la malversació - comissions Zaplana 20 milions € És aquell guió d'una películ·la dolenta que saps què passarà @JuntsXCat

Torra ha usat la ironia per analitzar la macrooperació de la UDEF compartint aquest missatge tot afegint: "Benvolgut amic Jordi Coronas, profètic" i explica que ho està seguint des del Palau de la Generalitat.

Diuen que divendres surt finalment la sentència de la Gurtel. Ara només falta saber a quines dependències de Catalunya entrarà la Guàrdia Civil per tapar una mica la notícia

El primer a fer aquesta relació ha estat el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, que ha retuitat un missatge "profètic" del regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, on apuntava a la sentència del cas Gürtel.

