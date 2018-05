Això és el que proposa Graupera després de superar les 30.000 signatures

Última actualització Dijous, 24 de maig de 2018 12:20 h

L'impulsor de Primàries de Barcelona tanca reunions amb diferents formacions independentistes

A.S.| Després de superar les 30.000 signatures, Primàries de Barcelona enceta una nova fase. Una segona fase per iniciar una campanya física. Així ho ha explicat el seu impulsor, Jordi Graupera. "Hem encetat un procés de micromecenatge amb un primer objectiu de 30.000 euros per finançar una sèrie d'actes".

"El primer no l'hem organitzat nosaltres. Es tracta d'una plataforma d'escoles bressol que es van organitzar per posar de manifest una sèrie de defectes i carències amb les polítiques relacionades", ha comentat Graupera. "Hem organitzat una ponència al Teatre Victòria per parlar d'aquesta qüestió".

També hi ha previst un acte per dimarts que ve a la Nau Bostik de Barcelona. "No és un acte per donar-nos suport. No hi són perquè s'estiguin adherint ni a les meves candidatures ni a les primàries. Volem generar un debat robust que necessita la ciutat però no necessàriament per donar-nos la raó", ha especificat.

Per altra banda també ha detallat que ara comença un procés per "organitzar els voluntaris, de la candidatura i també de les primàries. Es tracta d'un esdeveniment perquè puguin començar a generar contingut ells i no nosaltres".



Reunions amb les formacions independentistes

Graupera ha aprofitat la trobada amb periodistes per subratllar que, tot i que algunes encara no tenen dates, realitzarà diferents trobades amb el PDeCAT, ERC, CUP, Demòcrates i també amb l'ANC i Òmnium Cultural.



També ha especificat que després de donar-se a conèixer aquest dimecres la notícia que Ferran Mascarell s'hagi postulat per a liderar una candidatura independentista, es van trucar i han proposat també una reunió. L'impulsor de Primàries de Barcelona però, no ha concretat data per a les trobades.

El paper de Barcelona



"Colau diu que no parlem de Barcelona perquè és l'escenari on se sentiria còmoda". Així ha replicat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'impulsor de les primàries de Barcelona, Jordi Graupera. "Que no parlin de Barcelona sinó d'altres coses perquè el debat recaigui en la seva campanya. Nosaltres hem vingut a aprofitar la mobilització social que existeix en l'espai sobiranista de Barcelona per posar-nos a parlar precisament de Barcelona i discutir de Barcelona i somiar de Barcelona".

"Les primàries no són un mecanisme de selecció de personal sinó coherent amb Barcelona i amb el model de ciutat. Les primàries també són això. El que estem proposant és que el que importi sigui la qualitat del debat sobre qüestions concretes", ha remarcat Graupera.

