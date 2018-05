Mitjans influents de l'esfera internacional ja qüestionen obertament la independència de la justícia espanyola

Última actualització Dijous, 24 de maig de 2018 13:00 h

La dura crítica del Financial Times al sistema judicial a Espanya

26 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | La independència judicial a Espanya és qüestionada a la premsa internacional. El prestigiós diari britànic, Financial Times, es fixa amb la independència de la justícia a Espanya i la seva politització.

En un reportatge, a partir dels joves d'Altsasu, afirma que "l'exageració d'una baralla en un poble basc esperona les acusacions d'interferència política". Sota el titular "El judici per terrorisme del cas d'Altsasu aixeca temors sobre la justícia", el diari qüestiona la independència de la justícia espanyola.

L'autor del reportatge també se centra en la repressió a Catalunya i afirma que "la percepció subjacent a Espanya és que el sistema judicial no és independent de la política" i recorda que "els membres del Tribunal Constitucional, que van declarar il·legal el referèndum català, també són de designació política".

"En termes de percepció pública d'independència judicial, analitzada per l'UE el 2017, Espanya fou la tercera per la cua d'una llista de 28, i superava només Eslovàquia i Bulgària", assenyala l'artcile, que recull l'opinió d'Ignacio González Vera, magistrat i portaveu de Jutges per la Democràcia, que va dir que "en el cas català, el govern espanyol s'amaga darrere el procés judicial".



Tanmateix, destaca les declaracions de l'advocada especialitzada en drets humans de l'organització Rights International Spain, Lydia Vicente que va sentenciar que "els casos d'Altsasu i de Catalunya presenten moltes qüestions sobre el sistema judicial espanyol".

Notícies relacionades