Llarena en té prou amb una carta de suport als CDR per mantenir Forn a la presó

Última actualització Dijous, 24 de maig de 2018 14:00 h

Sosté, un cop més, que existeix risc de fuga i de reiteració delictiva

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Joaquim Forn seguirà empresonat. Així ho ha decidit el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, en considerar que no han variat les circumstàncies per les quals el va tancar a Estremera el passat novembre, sense possibilitat de sortir sota fiança. Segons Llarena, existeix risc de fuga i de reiteració delictiva.

En la seva interlocutòria, el magistrat apunta al suport públic que el conseller d'Interior del Govern legítim (ja ha manifestat la seva negativa a continuar al càrrec en aquesta legislatura) ha mostrat -mitjançant cartes i escrits- als Comités de Defensa de la República; com si això no fos part del seu dret a la llibertat d'expressió i fos suficient per mantenir-lo empresonat.



La carta en qüestió "incita a tots a resistir i mantenir-se ferms" i es va llegir en un acte públic del passat 2 de maig a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona. Per a Llarena, un motiu més que suficient per denegar la llibertat a Forn. Per altres, una prova més que els líders independentistes catalans són presos polítics.