Colau no vol sentir a parlar de candidatures unitàries

L'alcaldessa demana a la resta de formacions que aixequin "la bandera de la campanya electoral" en alguns dels temes de ciutat

Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que les eleccions municipals que es celebraran l'any que ve "han d'anar de Barcelona i de cap altre tema" i demana a la resta de partits que no centrin la lluita per l'alcaldia de Barcelona en una clau independentista. Colau creu que la ciutat "s'ho mereix" i també "perquè és la millor aportació" que pot fer la capital catalana al bloqueig polític que viu Catalunya en relació amb Espanya.

Per altra banda, ha interpel·lat a la resta de partits polítics de l'Ajuntament que aixequin "la bandera de la campanya electoral" en tres eixos: la lluita contra el narcotràfic, l'augment en els preus de lloguer i el foment del transport públic.



L'alcaldessa de Barcelona ha explicat que en l'any de mandat que queda preveu seguir treballant amb el govern perquè en aquest temps "es veuran totes aquestes actuacions" que l'equip ha engegat al llarg de la legislatura. D'aquesta manera, en el balanç dels 3 anys de govern que ha fet Ada Colau en una conferència de Tribuna Catalunya també ha explicat que Barcelona en Comú ha liderat alguns "pactes de ciutat" que han permès "desencallar temes històrics" com ara l'Espai Barça, el tancament de la Model, l'arribada del metro a La Marina o les obres de La Sagrera.



Els deures pendents

Colau també ha recordat alguns dels temes que s'han quedat al tinter. En primer lloc ha esmentat que el tramvia no s'ha pogut tirar endavant, però ha recordat que "en el moment que hi hagi voluntat política" es podrà tirar endavant la connexió per la Diagonal perquè "està tot a punt". També ha fet referència al projecte de funerària pública que segueix encallat per la falta d'acords i la multiconsulta que ha quedat aturada després que tan sols aconseguís el suport d'ERC.

Sobre les municipals de l'any que ve, l'alcaldessa ha considerat que "la política dels blocs no és bona", en referència a una possible candidatura unitària sobiranista. En aquest sentit, Colau ha criticat que es parli molt dels noms que podrien ser candidats a l'alcaldia i ha reiterat la necessitat de "parlar de projectes de ciutat". Per això ha emplaçat a tots els candidats ja escollits a poder negociar "acords en base a projectes de ciutat".



"Ciutat d'èxit"

Per tots aquests motius, l'alcaldessa ha qualificat la ciutat de Barcelona com "una ciutat d'èxit" que "viu un nou impuls" malgrat "les dificultats" que ha patit la ciutat, referint-se a l'atemptat del 17 d'agost i al context polític que viu Catalunya amb les càrregues policials pel referèndum, la fuga d'empreses, el 155 i l'empresonament d'alguns polítics. Segons Colau, aquest "nou impuls" respon a una aposta pel món tecnològic a partir d'un "ecosistema propi amb talent propi" que ha fet possible atraure inversions com les noves oficines de Facebook o el laboratori de quàntica de Microsoft.

Colau també ha reivindicat la feina que està fent el govern local per combatre el fenomen del 'top manta' i ha assegurat que l'Ajuntament exerceix les "responsabilitats d'ocupació de la via pública" però ha afirmat que es tracta d'una "situació complexa" perquè molts es troben sense permís de residència i no poden accedir al mercat laboral. Per això manté la seva aposta per la cooperativa que fomentat l'Ajuntament de Barcelona amb el col·lectiu per tal que puguin regular la seva situació laboral.

