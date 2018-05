Pablo Hasel deixa en evidència Espanya davant l'Eurocambra

24 de maig de 2018, 18.19 h

S'ha de ser molt incompetent per no veure que tot Europa se'n riu d SINPAIN. I ells encara tant cofoïs de dir-se IS DIFERENT. I tant com ho son, se'ls veu a venir d'una hora lluny i es freguen les mans de que siguin tan "primos". Potser fins i tot els hi convé que no siguem independents, per assegurar-se el cobrament del deute inassumible, però aixó també els implica un cost de credibilitat i per aixó els hi foten les clatallades que rep en Llorona que només s'aguanta al pais de la pan... Llegir més