[Vídeo] La sentència de la Gürtel destrossa el discurs que va fer Rajoy en sortir a la llum la trama

El PP, a més, manté a la seva pàgina web un comunicat del 2009 en suport a Bàrcenas

Redacció| L’Audiència Nacional ha condemnat el Partit Popular a pagar 245.000 euros com a responsable a títol lucratiu de la Gürtel. Una sentència que semblava no esperar el president del Gobierno i líder de la formació, Mariano Rajoy, quan parlava el 2009 -després de les primeres detencions i imputacions de membres del partit- d'una trama "contra el PP" i "no del PP".

Com a líder de l'oposició, aleshores, Rajoy va voler presentar la formació com a víctima d'una confabulació i va reivindicar la seva "honorabilitat". "Totes les contractacions d'aquesta casa s'han fet en el marc de la legalitat i no hem rebut cap diner", va assegurar, per retreure que s'estava fent un "enorme i irreparable mal a moltes persones que apareixen citades en les informacions". A més, va titllar l'acusació d'oportunista perquè es va fer al mateix temps que la campanya de les eleccions basques i gallegues; cosa que li ha tornat avui en ser acusat l'Estat de voler amagar la sentència judicial amb la macrooperació policial de la UDEF a Catalunya aquest dijous.



D'altra banda, va carregar contra La Fiscalia (el seu gran aliat contra la persecució judicial del procés sobiranista) de tractar de manera "diferent" els partits polítics i de ser "partidista". En aquest sentit, va demanar al jutge Baltasar Garzón -que va començar amb el cas- "abstenir-se en la causa en benefici de la credibilitat i de la imparcialitat de la Justícia". Va arribar a afirmar, a més, que la situació feia "un enorme mal a les institucions i a la independència judicial". "Vull que els votants se sentin orgullosos del seu partit i tractarem amb responsabilitat, amb valentia, amb justícia i amb sentit comú un assumpte que en democràcia normal no s'ha de produir", va concloure.