[Vídeo] El nacionalisme de C's destapa les mentides sobre la seva intenció de lluitar contra la corrupció

Assenyalen el sobiranisme català per excusar la seva inacció davant la sentència de la Gürtel contra el PP

Redacció| S'han vantat mil i un cops de ser un partit de canvi, de regeneració i -sobretot- han volgut mostrar-se com a líders de la lluita contra la corrupció a Espanya i avui tenien una oportunitat de demostrar-ho. Després de la sentència judicial de la trama Gürtel, que ha acabat condemnant al Partit Popular, Ciudadanos havia de prendre responsabilitats com l'única formació que va mostrar el seu suport indiscutible a la investidura de Mariano Rajoy (i, per tant, com els responsables de col·locar el PP al Gobierno) després de les darreres eleccions. Però no ho ha fet, ha preferit tirar pilotes fora i assenyalar novament l'independentisme català com la font de tots els mals espanyols.

La condena por corrupción al partido en el Gobierno marca un antes y un después en la legislatura. Sitúa a España en una posición más delicada ante el desafío separatista. La próxima Ejecutiva de Cs lo evaluará y tomará decisiones para evitar daños a nuestra democracia. pic.twitter.com/7NjWgHGWBu — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de mayo de 2018



@Albert_Rivera "El separatismo utilizará la debilidad del Gobierno para poner en jaque la unidad de los españoles; desde Cs siempre defenderemos la Constitución con firmeza y claridad" en @CsCongreso pic.twitter.com/mqUh7ulQwS — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 24 de maig de 2018

En el seu discurs davant els mitjans, el líder de la formació a Madrid, Albert Rivera, no ha pronunciat en cap moment la paraula 'dimissió' i simplement s'ha limitat a dir que Ciudadanos "avaluarà" la situació i "prendrà decisions" de cara a la resta de la legislatura. I, orgullós, s'ha atrevit a justificar la seva inacció emparant-se en el seu nacionalisme espanyol.Segons ell, "la condemna per corrupció al partit en el Govern marca un abans i un després en la legislatura" però no per tractar-se d'un fet inèdit a l'Estat des de la transició i una vergonya per a l'Europa del segle XXI, sinó perquè "situa Espanya en una posició més delicada davant el desafiament separatista". "El separatisme utilitzarà la debilitat del Govern per posar en perill la unitat dels espanyols", ha conclòs Rivera per acabar de descartar qualsevol tipus d'actuació contra la corrupció amb el vistiplau de l'espanyolisme.