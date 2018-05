La xarxa 'troleja' a un membre de VOX que intentava engegar una campanya d'agraïment a la policia espanyola

Última actualització Dijous, 24 de maig de 2018 18:30 h

Retrets per la brutalitat policial durant l'1-O a Catalunya

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Al vicesecretari de relacions internacionals de VOX, Iván Espinosa, li ha sortit per la culata la campanya que ha intentat engegar a les xarxes socials per agrair a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil "el seu servei a Espanya". Espinosa ha explicat que, la setmana passada, va pagar el cafè a una parella d'agents de la policia espanyola en un bar de Madrid, sense que ells ho sabessin i deixant-los una nota anònima. Però els agents van descobrir-lo i li van dir que era la primera vegada que els convidaven en quasi 20 anys de servei. "No sap com apreciem el gest, i més després de com ho hem passat últimament", van explicar-li. Diu Ivan Espinosa que es va quedar "impactat".





... y hoy he repetido, esta vez con una pareja de la @guardiacivil. Así que me gustaría empezar una cadena: que todos lo hagamos siempre que podamos, y subamos foto del mensaje, con los hashtags #GraciasPolicia o #GraciasGuardiaCivil. Un gesto pequeño, pero que muestra aprecio! pic.twitter.com/8vwPOtsv6I — Ivan Espinosa delosM (@ivanedlm) 23 de maig de 2018

voy a llevarles chocolate y churritos personalmente a la CIE de Aluche dónde la Policía tiene a 280 personas aisladas sin acceso al sistema sanitario, esperando a ser deportadas o mejor a los desalojos de Vallekas #besitos #GraciasPolicia https://t.co/0AU7QIRHcI — ishtar goddess (@HighYzma) 24 de maig de 2018

"Serà possible que els espanyols no expressem prou el nostre agraïment als que més ens protegeixen? Doncs ho hem de fer. Així que vaig decidir que d'ara endavant, cada vegada que em trobi en una situació semblant, tornaré a fer el mateix", ha explicat per instar la resta de persones a "començar una cadena". "Que tots ho fem sempre que puguem, i pugem foto del missatge, amb els hashtags #GraciasPolicia o #GraciasGuardiaCivil", ha demanat.