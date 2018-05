El PSC també perd el nord a nivell local: prohibeix els llacets grocs i les estanqueres a Castellbell

L'Ordenança que usa Badia es va aprovar poc abans de les municipals, el 2011, al ple gràcies als vots de CiU i Grup Independent. El motiu va ser per a posar orde a com distribuir els cartells electorals en època d'eleccions i, sobretot, perquè a finals del 2010 es va instal·lar fins a tres circs: al mateix poble i a Sant Vicenç de Castellet i a Monistrol creant una ferotge competència de publicitat a la zona. Segons explica castellvilarenc.info, el poble es va inundar de cartells de tot tipus i mides molestant els veïns.

Dit i fet, operaris municipals ja han retirat tota la simbologia dels carrers i les places i a partir d'ara només s'hi podrà penjar tot allò que abans "hagi estat prèviament autoritzat". L'ajuntament també recorda que "resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys en la via pública i en els seus elements estructurals".

L'alcaldessa ja en té prou. La decisió del PSC de Castellbell ha estat prohibir-ho tot: ni llacets grocs ni banderes espanyoles. L'Ajuntament de Castellbell feia efectiu aquest dimarts al matí el ban referent a la "llibertat d'expressió" on justifica la retirada de llaços, pancartes i banderes" emparant-se en el que estableix l'Ordenança de Convivència Ciutadana aprovada el 2011: "les pintades, els escrits, les rascades i els actes similars sobre qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública queden prohibides".

