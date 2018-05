Arenas de Mar, el nou poble inventat per la policia espanyola, ja té perfil de Twitter

Claravalls Claravalls Claravalls

24 de maig de 2018, 20.08 h

Fora de Catalunya guarra zivil i policia nazional.No us volem criminals,assassins,porcs només sabeu atunyinar als nostres avis i nens.Sou covards,miserables, sssassins, criminals,porcs...rates franquistes-fascistes foteu fàstic.

Sobre us arrastreu per la vida com autèntics analfabets,incults...no sabeu ni parlar ni escriure...sou pura escoria i rates apestoses.Fora de Catalunya...aneu al vostre país.Fora collons.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//