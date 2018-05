Adoctrinament a l'engròs: 3.000 menors veuen una exhibició dels antidisturbis de la Policía Nacional a Saragossa

L'exhibició ha començat amb una desfilada de totes les unitats i, posteriorment, cadascuna d'elles ha sortit en solitari a la pista perfectament equipades i fent demostracions.Els infants han pogut veure unitats d'agents canins (els més aplaudits), la de Cavalleria, el Grup Operatiu Especial de Seguretat (GOES) i la Unitat d'Intervenció Policial (UIP).

Crits de joia i emoció entre els més de 3.000 menors de 40 col·legis d'Educació Primària i especial de la capital aragonesa que van acudir a un pavelló Príncipe Felipe de Saragossa per a veure tota una demostració del que pot fer la Policía Nacional Espanyola, sense faltar-hi la violència, amb robatoris fingits i trets inclosos.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal