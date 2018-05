[Vídeo] Un exministre espanyol vaticina que Espanya haurà de retirar l'euroordre contra Puigdemont

Última actualització Dijous, 24 de maig de 2018 20:45 h

També el diari alemany 'Telepolis'

Redacció| Fins i tot l'exministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo, preveu que l'Estat espanyol acabarà donant-se una patacada amb l'euroordre que demana l'extradició del president a l'exili, Carles Puigdemont.

"Això acabarà -i ara em mullaré- amb la retirada de l'euroordre. Si ens donen Puigdemont només per malversació, ens trobaríem amb un judici als que estan aquí per rebel·lió i al cap per un judici molt menor", ha dit avui al programa Espejo Público d'Antena 3 sobre la decisió que creu que acabarà prenent el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per no quedar encara més en entredit per les seves decisions.



Les declaracions de García-Margallo coincideixen amb el que han avançat alguns mitjans sobre un article del diari alemany 'Telepolis', que ve a dir que el fet que el Tribunal d'Slesvig-Holstein hagi rebutjat les peticions de la Fiscalia alemanya és un "suggeriment" a l'Estat espanyol perquè retiri l'euroordre. Telepolis també apuntaria, a diferència de l'exministre, que la justícia alemanya també podria rebutjar la petició d'extradició per malversació.