La Raíz, Els Catarres, Roba Estesa, Senyor Oca i Gemma Humet tanquen el cartell de l’Acampada Jove 2018

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 05:00 h

L’organització ha presentat el cartell de l’edició d’enguany en un acte a la Sala Boveda amb les actuacions de les últimes confirmacions i d’Auxili i Germà Negre

@festadirecte .- Aquesta tarda, a la Sala Boveda de Barcelona s’ha presentat el cartell de l’Acampada Jove 2018. Més de 300 acampats i acampades han conegut les últimes cinc incorporacions per aquesta edició: La Raíz, Els Catarres, Roba Estesa, Senyor Oca i Gemma Humet. En l’acte el públic ha pogut gaudir de les seves actuacions i de les d’Auxili i Germà Negre.

Els Catarres també tornaran a fer ballar tots els acampats i acampades a ritme de popfolk presentant el seu quart disc Tots els meus principis.Al seu torn, Roba Estesa torna a l’Acampada Jove amb el seu feminisme combatiu i la seva fusió de folk, rumba i cançó tradicional amb el seu darrer disc Desglaç.El festival ha anunciat dues confirmacions més que seran a Montblanc per primera vegada: el grup de hip-hop Senyor Oca que portarà les seves cançons de rap de la terra amb missatges de crítica social. I la terrassenca Gemma Humet, que estrenarà el nouescenari del festival.Durant l’acte, l’organització també ha donat a conèixer el lema de l’edició d’enguany, resistència, lluita i llibertat com a resposta al moment polític i social que viu el país. El director de l’Acampada Jove, Pau Morales, ha explicat que “un cop més es demostra la manca de democràcia davant la persecució de la llibertat d’expressió en l’Estat espanyol”. En aquest sentit, Morales ha afegit que “l’Acampada Jove és un espai dereivindicació on no s’obliden les persones que pateixen aquesta vulneració dels drets, com és el cas dels presos polítics o com el músic Valtonyc que ha hagut de marxar a l’exili”.El cartell de la 23à edició de l’Acampada Jove es converteix d’aquesta manera en el que ha aplegat més bandes al llarg d’aquets anys, format per Buhos, VadeBo, Sense Sal, Ebri Knight, Tremenda Jauría, Setrill, Valtonyc, Txarango, Smoking Souls, Porto Bello, Xavi Sarrià, Germà Negre, Prozak Soup, Talco, Doctor Prats, Koers, Auxili, Assekes, Marcel Lázara i Júlia Arrey, Suu, La Raíz , Els Catarres, Roba Estesa, Senyor Oca i Gemma Humet.L’Acampada Jove, el festival organitzat per les Joventuts d’Esquerra Republicana i l’Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc per desè any consecutiu a Montblanc el 19, 20 i 21 de juliol. Anteriorment, l’Acampada s’ha celebrat a Sant Celoni (2005 –2008) i Arbúcies (1996 – 2004).