Portades: La Razón defensa el PP després de la sentència de la Gürtel

25 de maig de 2018, 09.40 h







EL PP, LA BANDA DE LLADRES





Son aixi perque ho eren els seus pares i els seus avis. Per aixo van guanyar una guerra,

per poder robar sense que ningu goses assenyalar-los amb el dit.

Ara van de baixa, pero els que manen de veritat ja s'han ocupat de muntar una teranyina

de sigles que, al capdavall, volen dir el mateix. Tant se val Ñaziudadanos com PSOE, al

capdavall, estan destinats a governar junts i aixi perpetuar un regim desvergonyit.

