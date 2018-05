Pedro Sánchez aposta per presentar una moció de censura al PP

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 09:30 h

La direcció del PSOE ha convocat per aquest divendres una reunió per analitzar la situació

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat una moció de censura contra el president Rajoy. Ho ha decidit just després que s'hagi donat a conèixer la sentència del cas Gürtel i en saber que el PP és condemnat per ser "partícip a títol lucratiu" de la trama.

Tot i que el mateix PP ja s'ha afanyat a dir que recorreran la sentència però que no afecta el Gobierno, des del PSOE creuen que sí, i que afecta directament i políticament a Mariano Rajoy.

La direcció ha convocat per aquest divendres una reunió a les 11 h per tal d'analitzar la situació i valorar l'estratègia per seguir endavant. Minuts abans però, el partit de Pedro Sánchez ja ha registrat la moció de censura contra Rajoy al Congrés dels Diputats.

De moment, des de Podemos, Pablo Iglesias ja ha dit per twitter que donarien suport a una suposada moció de censura. Per la seva banda, Albert Rivera, des de Ciudadanos, no ha donat no el sí ni el no.

Els suports

Però perquè la moció de censura tirés endavant caldria el suport de, com a mínim, 176 diputats. Per tant, Sánchez hauria de fer equip amb Podemos i Ciudadanos o bé amb Podemos, ERC, el PNB, PDeCAT i EH Bildu.

Notícies relacionades