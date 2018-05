Les joventuts del PSC i les del PP s'enfronten a Twitter

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 10:30 h

Els joves socisalistes carreguen contra els populars per la Gürtel en la presentació d'una campanya per retirar llaços grocs

Redacció | Les Noves Generacions del PP han presentat aquest dijous al vespre la campanya 'El groc al groc', que demana que es llencin els llaços grocs penjats a diferents indrets de la via pública al contenidor de reciclatge de plàstic, el groc.

Així doncs, les joventuts populars se sumen a la iniciativa dels GDR de "netejar" els carrers d'elements grocs i han compartit la campanya a través de les xarxes socials.

Llavors, les joventuts socialistes han aprofitat per carregar contra les noves generacions després de la sentència de la Gürtel. "Veiem que no veu faltar a les classes on us ensenyaven els colors, quina pena que a les de comptabilitat no anéssiu a cap", han etzibat els socialistes.

Qué pena que un partido “constitucionalista” sus bases mezclen temas. Las juventudes del partido popular trabajamos para devolver la convivencia en Cataluña. Os podéis sumar, estáis a tiempo — NNGG Catalunya (@NNGGcat) 24 de maig de 2018

Per la seva banda, els joves del PP han lamentat que un "partit constitucionalista" barregi temes. "Les joventuts del partit popular treballem per retornar la convivència a Catalunya", han explicat com a resposta i han emplaçat als joves socialistes a sumar-s'hi. "Sou a temps", han afirmat.



D'altra banda la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, així com altres usuaris, han fet broma amb el color groc, en referència als papers de Bárcenas.

Campanya per "netejar" de groc els carrers





NNGG Catalunya presenta la campaña #ElGrocAlGroc.

Pedimos a los alcaldes y concejales que garanticen la neutralidad de los espacios públicos, que son de todos.

Súmate a nuestra campaña: #ElGrocAlGroc. pic.twitter.com/TOuJuY6exS — NNGG Catalunya (@NNGGcat) 24 de maig de 2018 Les joventuts del PP surten al carrer per llançar els llaços grocs a la brossa. Així ho han anunciat en la presentació de la campaya 'El groc al groc'. La presidenta de la formació, Irene Pardo, ha considerat que els llaços grocs embruten l'entorn i que, atès que la seva organització està "molt compromesa" amb el medi ambient, demana que els llaços grocs de plàstic es portin al contenidor groc.

Pardo ha negat que la mesura coarti la llibertat d'expressió, i ha afirmat que, ben al contrari, la "neutralitat" de l'espai públic és la que garanteix aquesta llibertat. També ha considerat que el "conflicte que avui en dia està vivint la política s'ha de resoldre des de la política" i no des dels carrers.

Finalment, Pardo ha instat els alcaldes a mantenir la "pluralitat" i la "neutralitat" de l'espai públic, ja que, a parer seu, la simbologia independentista col·locada a la via pública "no és més que provocar enfrontament, divisió i un xoc entre els veïns del mateix municipi".

