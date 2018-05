La fòbia de l'Estat amb el dret a decidir fa que censuri una consulta veïnal a les Botigues de Sitges

No hi ha cap vot

En un comunicat oficial , el govern municipal de l'Ajuntament de Sitges ha manifestat el seu total desacord amb aquesta interpretació. Tanmateix, assenyalen que han quedat "perplexos" perquè la decisió es comunica pocs dies abans la consulta i via trucada a l'alcalde i correu electrònic.

Segons hauria dit l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, la consulta ha estat suspesa perquè "l'estat espanyol considera que és un referèndum encobert", tal com informa Nació Digital que publica que així ho va explicar l'alcalde durant una Junta de Portaveus extraordinària celebrada dijous a la tarda.

Més de 1.800 veïns de les Botigues estan cridats, aquest dissabte, a la consulta sobre si volen segregar-se de #Sitges i annexionar-se a Castelldefels.

Amb tot, el govern municipal ha decidit suspendre el procés participatiu però referma el seu compromís, expressat en el Pla de Mandat, de conèixer l'opinió dels veïns i veïnes del nucli de Les Botigues en aquest assumpte. Per això, avisa que continuarà potenciant la participació ciutadana com a instrument necessari per aprofundir en la qualitat democràtica de la societat.