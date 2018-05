[Vídeo] C's instal·la la confrontació al Parlament amb una acció contra un llaç groc del Govern

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 10:55 h

Carrizosa retirà en mig del debat un llaç col·locat en l'espai del Govern

Redacció | El partit d'extrema dreta, Ciutadans, està complint el propòsit amb el qual va néixer: confrontar la societat en tots els seus espais.

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha protagonitzat una de les escenes més lamentables contra la llibertat d'expressió dels diputats del Parlament de Catalunya. En un moment de la sessió ha demanat el torn de paraula per retirar un llaç groc col·locat en les cadires reservades als membres del Govern.

Amb un gest de clar menyspreu, el representant de l'extrema dreta ha retirat el llaç i l'ha tirat despectivament a una de les cadires dels diputats de Ciutadans. El president del Parlament, Roger Torrent, li ha etzibat, "vostè no és ningú per treure els símbols dels escons. Li exigeixo que torno a posar el llaç on era".

Carrizosa s'ha negat a posar el símbol contra la repressió i en record dels presos i exiliats polítics, el que ha provocat que Torrent hagi suspès la sessió.

La CUP recupera el llaç

Un cop suspesa la sessió, els diputats de Ciutadans no volien tornar el llaç als seus propietaris. Un fet que no ha anat a més, ja que els representants de Junts per Catalunya no han volgut regalar la imatge de confrontació que busquen els representants nacionalistes.