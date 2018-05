Colau assegura que ella no es compraria mai una casa de 600.000 euros

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 12:30 h

L'alcaldessa de Barcelona però, dóna suport als seus companys Pablo Iglesias i Irene Montero

Redacció | "És molt fàcil de respondre: ni me l'he comprat ni me la compraria. Jo visc de lloguer, visc en la mateixa casa de lloguer en què vivia abans de ser alcaldessa i no tinc pensat canviar la meva forma de vida".

D'aquesta manera, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exposat que ella mai no es compraria una casa de 600.000 euros com han fet els seus companys Pablo Iglesias i Irene Montero. Malgrat tot, els ha defensat.

El que sí que ha dit Colau és que els els donaria suport en la consulta interna per decidir si han de plegar. "Una cosa és que formi part del debat i una altra és que se'n faci escarni, com s'està fent, que em sembla una immoralitat. I precisament per això, perquè crec que s'està fent un escarni, evidentment jo crec que la resposta és que haurien de continuar", ha esmentat.

La consulta de Podem a les bases acaba aquest pròxim diumenge al migdia i dilluns ja es donaran a conèixer els resultats.

