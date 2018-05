Torra regala per carta una lliçó d'història socialista a Pedro Sánchez

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 13:00 h

Li recorda els temps quan el PSOE conjuntament amb els partits catalanistes defensaven l'autodeterminació dels pobles de l'Estat

Redacció | Lliçó formidable d'història socialista a Pedro Sánchez. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta oberta al líder socialista, Pedro Sánchez, on li recorda que el PSOE històricament ha defensat el dret d'autodeterminació dels pobles.

El president del Govern, Quim Torra, durant la cantada popular que reivindica l'alliberament dels "presos polítics" a la plaça del Rei de Barcelona

En una missiva oberta publicada al diari Público, Torra, deixa en evidència Pedro Sánchez i el seu discurs contra els catalans i el govern de Catalunya.

El president li recorda que l'exili dels militants socialistes per l'arribada del feixisme el van fer de la mà dels partits catalanistes cap a l'any 1939. "Tots ells eren lluitadors per la llibertat, la justícia i la república", assenyala Torra que explica que el PSOE i els partits catalanistes defensaven conjuntament l'autodeterminació dels pobles com un dret polític fonamental.



"El PSOE, senyor Sánchez, va tancar aquest període de lluita i supervivència amb una convicció aprovada en el Congrés de Suresnes l'any 1974", assenyala Torra que detalla que era la defensa "clara i contundent del dret a l'autodeterminació dels pobles d'Espanya".



Torra li recorda què va escriure el seu partit en aquell congrés: "la definitiva solució del problema de nacionalitat que integren l'Estat passa indefectiblement pel reconeixement del dret a l'autodeterminació d'aquestes, que comporta la facultat de què cada nacionalitat pugui determinar lliurement les relacions que va mantenir amb la resta de pobles que integren l'Estat espanyol".



"Ara ens ha tocat a nosaltres desfilar cap a l'exili i la presó, però sense la seva companyia, senyor Sánchez", li ha retret Torra per preguntar-li: "On són avui els republicans espanyols?".



Torra conclou la carta insistint en el seu compromís de dialogar i considera que tot i les divergències, "no s'ha de tenir por a parlar des del respecte". "El convido a recuperar el fil de la història que ara comentava i ens ajudi a defensar els drets civils i polítics de tots els espanyols i catalans", ha instat el president.

