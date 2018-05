Carrizosa podria ser sancionat del Parlament?

L'assessor de Puigdemont també ha expressat que "Carrizosa ha fet un acte de desacatament per reactivar oficialment el nacionalfalangisme. Perquè ells només veuen "españoles"; la resta hem d'estar callats, o sinó a presó o l'exili. I si ho permetem, estem acabats".

4. Carrizosa ha fet, en definitiva, un acte de desacatament per reactivar oficialment el nacionalfalangisme. Perquè ells només veuen "españoles"; la resta hem d'estar callats, o sinó a presó o l'exili. I si ho permetem, estem acabats. pic.twitter.com/1xjC7rv6Hx

Així ho recull l'assessor del president Carles Puigdemont en un fil de Twitter, Aleix Clarió, després que el portaveu de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, treiés un llaç groc d'una de les bancades del Parlament."Treure un símbol d'una bancada que no és la seva, és més, és la del govern, amb un gest de menyspreu i violència per animar als seus a fer el mateix a tot Catalunya és extremadament greu. És la institucionalització de la violència contra la llibertat d'expressió", ha exposat Clarió

