El Congreso concedeix tres mesos més per a la recollida de signatures contra la immersió lingüística

escardapenyes Palma Palma

25 de maig de 2018, 17.37 h

HAhahahaaaaaaaaaaaaaaha,i ha, aixó ja ho va fer e J.R.BauSSá i li sortir el tir per la culata, a Les Balears volem l'escola per fills i nets en catalá,estudiam en catalá, xerram mallorquí (a Mallorca) i escrivim en catalá, i aqui no li agradi que visqui mols d'anys i així ppatirá molt.

Jo només fa uns deu anys que me vaig proposar escriure catalá, (som autodidacta) és per aixó que faig faltas, i me corretgeisc jo mateix, jo no vaig tenir professors de catalá, fins i tot per anar a... Llegir més