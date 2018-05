Així és com Florentino Pérez desmembra Abertis

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 15:00 h

Atlantia i ACS augmenten el control sobre Abertis fins el 83,3% del capital

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Un acord "per a tota la vida" i que sota cap cas "trossejarà" Abertis. Així va definir el president d'ACS, Florentino Pérez l'acord amb Atlantia per adquirir Abertis. Sembla que, aquestes paraules, ja són paper mullat. Atlantia i ACS ja controlen el 83,303% de les accions de la companyia Abertis, presidida des del 18 de maig passat per Marcelino Fernández Verdes en substitució de Salvador Alemany. Fernández és també conseller delegat d'ACS i president del comitè executiu d'Hochtief, filial alemanya d'ACS.

Detall de la façana de la seu d'Abertis a Madrid © Andrea Zamorano Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Abertis, ACS, Atlantia, Espanya, Florentino Pérez

Els nous accionistes d'Abertis han notificat al registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), amb data del 23 de maig, que han adquirit un paquet addicional d'accions equivalent al 4,513% del capital d'Abertis, que afegit al 78,790% que van obtenir fins el tancament de l'OPA, el dimarts 8 de maig passat, suma aquest 83,303% anunciat.



L'operació ha suposat un desemborsament de 820,619 milions d'euros, resultat de multiplicar 18,36 euros del preu fixat en l'OPA pels 44,696 milions d'accions que corresponen al 4,513% del capital.



Atlantia i ACS ja només els queda obtenir el 8,797% del capital d'Abertis, si es suma al 83,303% de les accions adquirides fins el 23 de maig al 7,958% d'accions que Abertis té en autocartera.

Per adquirir aquest 8,797% que encara li queda a Atlantia i ACS per obtenir el 100% de les accions li caldrà desemborsar uns 1.600 milions d'euros al preu de 18,36 euros per acció de l'OPA.

Notícies relacionades