Els serveis jurídics de la Generalitat donen la raó a Torra amb els nomenaments dels consellers

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 13:30 h

El president planteja presentar una querella per prevaricació contra Rajoy si no els publica al DOGC

Redacció | La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha donat la raó al president de la Generalitat, Quim Torra, amb els nomenaments dels consellers. L'informe jurídic que havia demanat el president conclou que el govern espanyol ha de publicar els nomenats al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i que els consellers absents poden prendre possessió.

Torra demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mesures catalaníssimes després de rebre el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora

D'aquesta manera, el president de la Generalitat pretén que el TSJC obligui l'Estat a permetre la publicació del nomenament del seu Govern, per així protegir els drets dels consellers i conselleres.

A més, el president de la Generalitat no descarta presentar una querella per prevaricació contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tal com ha informat el Govern a través d'un comunicat.

