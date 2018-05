Carrefour ofereix cistelles nacionalistes espanyoles i les titula ''A por ellos''

El problema és que han titulat els lots "A por ellos" expressió que va usar la ciutadania espanyola per a acomiadar els agents de les forces de seguretat espanyoles quan marxaven cap a Catalunya per a atonyinar els ciutadans que pacíficament volien votar.

Fins a dos paquets d'aliments, coneguts com a 'cistelles' s'ofereixen a Carrefour amb marxandatge i indumentària nacionalista espanyola i productes espanyols. Fins aquí, tot seria correcte i més tenint en compte que l'empresa de supermercats francesa aprofita el Mundial de Futbol d'aquest estiu per tirar de patriotisme espanyol i vendre més.

COMENTARIS

#2 BEJOTA bcn bcn 25 de maig de 2018, 15.42 h Otras 25 empresas y fondos se esfuman de Cataluña.

Las sociedades desertan a Alcorcón, Alzira, El Puerto de Santa María, Madrid, Menorca, Palma, Riba-Roja, Seseña y Zaragoza.



Importaciones Asiáticas deja Barcelona y se va a Madrid.

Es una de las mayores compañías de Europa en promoción de productos de regalo.



N.B. TROBO QUE AIXÓ NO S'HAURIA DE FER NI D'UNA BANDA NI D'ALTRE BANDA.

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

#1 ¡76543,.jhug543 25 de maig de 2018, 15.06 h



Un altre al que no hi penso posar els peus. I si es necessari, faré un full de reclamació.

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal