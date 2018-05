Ros no vol investigar els fets que van tenir lloc a Lleida durant l'1-O

La proposta, promoguda a iniciativa de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), ha estat rebutjada pels vots en contra del PSC, Cs, PP i la regidora no adscrita Rosa Mari Salmerón. En canvi, sí ha prosperat la moció del grup popular que insta el Govern a "restablir el diàleg i continuar el procés de restauració de la legalitat constitucional i estatutària a Catalunya".Així mateix, el Ple ha expressat el rebuig de la Paeria a la campanya de "criminalització" i a les acusacions d'adoctrinament que estan patint alguns docents en els darrers mesos arran de debat a les aules sobre els fets de l'1-O.

