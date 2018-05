Colau, de la mà del bloc del 155 per ''condemnar'' Torra

Segons el líder socialista, Jaume Collboni, "s'ha de posar uns tallafocs" en les opinions "de caràcter xenòfob i de caràcter supremacista".La proposta ha tirat endavant amb el suport de Cs i PP, però també de BComú. De fet, el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha defensat que estan en contra de les "actituds excloents" i que el seu grup sempre defensarà una "Catalunya plural i oberta".El líder del Grup Demòcrata, Xavier Trias, ha mostrat "una profunda tristesa" per la proposta i ha afirmat que la societat necessita "un partit socialista fort" i que "aglutini a la gent a Catalunya".

