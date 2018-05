Cotarelo creu que Esquerra està ''acollonida''

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 17:40 h

No és la primera vegada que critica els republicans

Redacció | Ramón Cotarelo García ha esdevingut una de les veus més desacomplexades, crítiques i contundents contra el nacionalisme espanyol i la seva repressió contra Catalunya des de Madrid. El politòleg espanyol, catedràtic emèrit de Ciència Política i de l'Administració de la Universidad Nacional de Educación a Distáncia, publicista, escriptor i traductor s'ha mostrat crític amb ERC, partit pel qual ell tancava la llista el passat 21-D.

Ramon Cotarelo és molt actiu a les xarxes socials. Avui ha repiulat un tuit descrivint tot el que s'hi diu com "acierto total". I una de les afirmacions és que "ERC son unos acojonados". Cal recordar que Ramon Cotarelo va donar suport a Oriol Junqueras i Esquerra tancant la llista a les passades eleccions del 21 de desembre. Sembla que la postura inquietant d'ERC de cara a com afrontar el desplegament de la República també crea dubtes fins i tot a persones que abans de les eleccions els donaven ple suport. De fet, no és la primera vegada que discrepa. Cotarelo va demanar als republicans que investissin Puigdemont.