Fachín creu que Pedro Sánchez hauria d'anar a negociar la moció de censua a Berlín i Estremera

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 18:30 h

No veu diferències entre el socialista i Mariano Rajoy

Gerard Sesé @gerardsese | La sentència del cas Gürtel que titlla el PP com una "organització criminal" ha destapat l'olla dels grills a la política espanyola i els partits de l'oposició es plantegen iniciar una moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy. La posició que han de prendre els partits catalans a Madrid no està exempta de polèmica, ja que Pedro Sánchez ha avalat el 155 i ha insultat greument Quim Torra, president de la Generalitat.

Si bé és cert que la moció de censura podria tirar endavant amb els vots de Ciudadanos PSOE i Podemos, en el cas que Albert Rivera segueixi donant suport a Mariano Rajoy malgrat la sentència del cas Gürtel, els socialistes necessitarien, sí o sí, tota la resta de forces polítiques al Congreso, que inclou Esquerra i el PDeCAT.

Albano Dante Fachín s'ha pronunciat sobre què hauria de fer l'independentisme, ja que segons ha repiulat a Twitter, deixa entendre que Pedro Sánchez i Mariano Rajoy tractaran Catalunya de la mateixa manera. Per tant, ha proposat que el líder dels socialistes, si vol el suport dels republicans, haurà de viatjar a Berlín per negociar amb Carles Puigdemont i a la presó d'Estremera per a negociar amb Oriol Junqueras vicepresident cessat pel 155.







Una vegada més, l'ex de Podemos i ara sense partit, torna a donar una lliçó de coherència i sentit comú.

D'acord amb @EmiliBella_. I que Pedro vagi a Estremera a negociar amb el Secretari General d'ERC a Estremera. https://t.co/Jn5ZTTYO6T La resta són mandangues. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 25 de maig de 2018

