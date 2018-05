74 vídeos sincronitzats per veure la brutalitat policial l'1-O en temps real

El document narra durant els 33 minuts, en temps real, com la gent defensa l'institut, com arriba la policia i com exerceix la brutalitat i la força fins que requisen les urnes. A part de l'àudio real, també es mesclen les narracions de periodistes que feien en aquell moment des de les ràdios del país així com d'estrangeres.

Tal com es pot veure al vídeo, hi apareixen molts més casos d'agressions brutals de la policia contra els votants, amb cops, puntades de peu, empentes, arrossegant gent per les escales aconseguint tornar a fer aflorar a l'espectador les sensacions viscudes aquell dia. El documental sencer es pot veure al canal CDR Audiovisual: