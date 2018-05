Grifols avisa a l'unionisme: si canvien la seu, serà per marxar també d'Espanya

Última actualització Dissabte, 26 de maig de 2018 05:00 h

"El fet més lògic és acabar als Estats Units d'Amèrica"

Gerard Sesé @gerardsese | Grifos es queda. L'empresa de l'Ibex-35 no ha claudicat a les pressions dels poders fàctics espanyols i ha deixat clar que no abandonarà Catalunya. Però, encara ha anat més enllà i, després de la junta general d'accionistes, els consellers delegats de la companyia, Raimon Grífols Roura i Víctor Grífols Deu, ahir durant una trobada amb la premsa, van assegurar que si hi ha canvi de seu, serà ben lluny de les fronteres espanyoles.

La multinacional catalana mantindrà la seva seu a Sant Cugat del Vallès, sent fidel als seus orígens. L'excusa oficial per a no despertar la carcunda nacionalista espanyola ha estat esgrimir que Grífols no té "pensament polític".

Durant una trobada amb la premsa ahir, Grífols confirma que és l'única empresa catalana de l'Ibex-35 que manté la seva seu social a Catalunya després del referèndum independentista català del passat 1 d'octubre.

Tal com recull el portal Expansion.com, Raimon Grífols va explicar que "la companyia es va fundar a Barcelona i motiu per anar-nos no n'hi havia cap. Nosaltres no tenim cap sentiment polític". També va voler destacar que la multinacional és global i compta amb 20.000 empleats i "tots pensen diferent".

Marxar de Catalunya? Doncs d'Espanya també

Per això, ha insistit que la missió de Grífols és fabricar i atendre els pacients, i només ha obert la porta a traslladar la seu "si alguna circumstància ho exigeix, ​​marxaríem, però no sé on. El més lògic seria acabar als EUA", ha afirmat. A més, ha defensat que els EUA és un país fantàstic per fer negoci, a diferència de "l'embolic" que suposa a Europa i especialment a Espanya, ha dit.

