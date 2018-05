Un forn de pa de Barcelona ven ''Bunyols del Llarena'' en honor a les seves interlocutòries

Última actualització Divendres, 25 de maig de 2018 20:35 h

També ''Tortes Llarena'' les que "no para de rebre"

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Els catalans, malgrat les adversitats i les injustícies, no perdem el sentit de l'humor ni tampoc la gana. I quan aquests dos conceptes, la ironia i la gastronomia, s'ajunten, és obligatori parlar del Forn Baltà de Barcelona. S'ha especialitzat a oferir productes elaborats amb tota la conya possible i, tal vegada, amb dura crítica cap a l'actuació de la justícia espanyola contra Catalunya, i sobretot, cap el jutge del Tribunal Suprem espanyol, Pablo Llarena.

El redactor d'aquesta notícia encara no els ha provat, però si aquests bunyols són tan bons com la ironia amb la qual han estat batejats, segur que gaudiran de gran aprovació del paladar. El Forn Baltà de Barcelona ofereix "Bunyols Llarena, ridículament deliciosos, especialitat internacional" anuncia el cartell clavat entre uns bunyols de vent ensucrats. També unes "Tortas de Llarna, se les menja per tots cantons, especialitat Slesvig-Holstein". Fins i tot, ara fa un mes, amb motiu de la Copa del Rei, va vendre "Pitus de Rei" un pa amb forma de xiulet (no malpensem!) i també un elefant de pa de pessic amb el cartell "Al rey puesto, elefante muerto". També per Pasqua, la imaginació va desbordar el forn amb productes com "amb 2 ous de Puigdemont".

directe!cat ha pogut parlar breument amb una de les dependentes del Forn Baltà i ha explicat que els productes tenen molta sortida. Així que, de ben segur, poden anar escalfant bé el forn que és molt possible que un cop es conegui la sentència de la justícia alemanya hauran de fer "xurros del Llarena" o "nata especialitat Llarena".





Els bunyols de Llarena creuen les fronteres !! Ridículament deliciosos !! pic.twitter.com/6WD8C60z1h — Forn Baltà (@Forn_Balta) 17 de maig de 2018

Brioix tradicional en forma d’hòstia gran !!! pic.twitter.com/FhUn0vTUA4 — Forn Baltà (@Forn_Balta) 23 de maig de 2018

Preparem la copa del Rei !!! pic.twitter.com/P1NXQdg2LD — Forn Baltà (@Forn_Balta) 21 d’abril de 2018

Notícies relacionades