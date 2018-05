Portades: La caverna culpa ara Sánchez de generar inestabilitat amb la moció de censura

Per la seva banda, El País assegura que "Sánchez activa la censura; Rajoy rechaza las elecciones" i assenyala que Cs votarà en contra la moció i demana noves eleccions. "Iglesias compromet el seu suport a la moció sene exixències", ressalta també el rotatiu.

