La censura a RTVE escandalitza la televisió alemanya

Els mitjans de comunicació alemanys es fan ressò de la lluita dels treballadors contra la manipulació informativa

Redacció | La censura a RTVE ha arribat a les televisions alemanyes. La NDR, que emet al Nord del país, i la cadena pública ZDP, recopilen la lluita dels treballadors de la cadena pública espanyola contra la manipulació informativa.





En un Segons recull Vertele, la NDR s'ha mostrat colpida per les protestes i crítiques internes que han aparegut a TVE amb acusacions de manipulació.En un reportatge sobre la "rebel·lió dels seus periodistes" la cadena recorda que si un divendres sintonitzen la televisió espanyola "hi veuran molts periodistes vestits de negre, en protesta contra la seva mateixa emissora".



Tanmateix, descriu el cas de València on el director regional, per ordres de Madrid, va prohibir als periodistes mostrar el vídeo on la secretària d'Estat de comunicació feia comentaris molt despectius contra uns jubilats que es manifestaven.





Aquestes dues cadenes se sumen a la llarga llista de mitjans internacionals que ja s'han fet ressò. The Times va ser el primer a recollir les protestes dels treballadors de RTVE, seguit de The Guardian i el belga La Libre. D'altra banda, la cadena pública ZDP va elaborar una peça de dos minuts on denunciava els casos de manipulació i explicava la campanya engegada des dels periodistes dels Serveis Informatius de TVE que han decidit vestir tots de negre per denunciar la censura.Aquestes dues cadenes se sumen a la llarga llista de mitjans internacionals que ja s'han fet ressò. The Times va ser el primer a recollir les protestes dels treballadors de RTVE, seguit de The Guardian i el belga La Libre.

