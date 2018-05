Polèmica pel veto de les creus grogues a Mataró

26 de maig de 2018, 13.47 h

Facebook, Lidl, Moodle, Chartboost, i ara també Microsoft. Totes aquestes empreses han escollit en les darreres setmanes Barcelona com a ciutat on instal·lar noves oficines o centres d’operacions. La darrera en apuntar-se a la moda ha estat la gran multinacional Microsoft, que ubicarà a la capital catalana un dels seus centres de Quantum Labs.



Segons ha avançat La Vanguardia, la companyia ha iniciat ja la recerca de candidats per obrir un Centre de Disseny i Laboratori Quàntic (Design C... Llegir més