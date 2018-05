L'estratègia de l'Estat per debilitar la primera línia del municipalisme sobiranista es posa en marxa

Amb tot, el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, denuncia que "el municipalisme és un objectiu" del govern espanyol, que vol arribar a les municipals amb "la primera línia del municipalisme sobiranista inhabilitada". I avisa que s'està cosint l'estratègia per blindar els alcaldes davant aquest embat jurídic de l'Estat.

La Fiscalia General de l'Estat va obrir diligències setmanes abans de l'1-O contra tots aquells batlles que s'havien posat a disposició del Govern per celebrar el referèndum. Ara, després de 8 mesos, la Fiscalia engega la maquinària per la inhabilitació.

Segons publica Nació Digital, diversos ajuntaments de Catalunya ja han rebut els requeriments per saber quants locals es van posar a disposició de l'1-O i qui en va autoritzar l'obertura com a col·legis electorals.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal