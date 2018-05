De l'eufòria al descontrol: El Gobierno admet el descarrilament de la legislatura

Última actualització Dissabte, 26 de maig de 2018 15:00 h

Rajoy està "enfadat i cansat"

Redacció | El govern espanyol reconeix que ha perdut el control sobre la legislatura. En poques hores ha passat de l'eufòria per haver aconseguit aprovar els pressupostos generals de l'Estat al Congrés al descontrol per la moció de censura del PSOE alimentada per la sentència de la Gürtel.

Rajoy està "enfadat i cansat". Ho diu una persona que treballa braç a braç amb el president del Gobierno. Segons publica eldiario.es, fonts de la Moncloa reconeixen que el govern ja no depèn d'ells i admeten la possible victòria de Pedro Sánchez: "pot guanyar".

En aquest context, el diari citat assenyala que Rajoy aplicarà l'estratègia de quedar-se quiet, tot i que, fonts del seu entorn asseguren que ja ha començat a preparar la seva defensa. La dimissió però, és l'única opció que no contempla. "Ni t'ho plantegis", han reblat fonts populars al diario.es.

Amb tot, Rajoy confia tota la seva sort amb el que decideixi fer el PNB i la decisió dels independentistes. En aquest sentit, ni l'executiu ni el PP volen pressionar el partit nacionalista basc ni insinuar que els acords pactats als PGE podrien caure al Senat, on el PP té majoria i on s'han de ratificar els comptes abans de la seva aprovació definitiva.

A Génova consideren que la "moció de censura no té sentit" però afirmen que si Sánchez se surt amb la seva "suarà tinta per a governar amb 84 diputats". Una tesi amb la qual també està d'acord el mateix entorn socialista que afirma que "serà difícil", tal com publica el diario.es.

A espera de què passi, els populars dubten sobre quin paper jugarà el partit d'Albert Rivera. "Ciudadanos no vol donar suport a la moció de censura, però tampoc sabem el que volen fer", asseguren fonts de la Moncloa. L'escenari però, es complica més per a Rajoy després que el PSOE hagi repost a la petició de Cs de garantir noves eleccions si els dona suport a la moció de censura.

