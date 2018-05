Les vergonyes de la justícia espanyola arriben a Suïssa

Última actualització Dissabte, 26 de maig de 2018 18:00 h

El diari suís Neue Zürcher Zeitung també qüestiona la independència judicial a Espanya

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El diari suís Neue Zürcher Zeitung se suma a la llista de diversos mitjans internacionals que es fan ressò de la manca d'independència judicial a l'Estat arran del cas català. "El Consell d'Europa ha pres nota de la influència que a Espanya hi té la política a la Justícia", assenyala el diari en un article on destaca també que "Amnistia Internacional considera que la llibertat d'expressió està en perill. I un raper ha estat condemnat a presó".

En un article recollit per El Nacional, Neue Zürcher Zeitung explica que el Consell d'Europa ha entrat en la qüestió davant el fet que "el poder judicial a Espanya està influenciat políticament".

En aquest sentit, l'autor es mostra amoïnat pel fet que el fiscal general depengui del govern, "cosa que posa en perill la seva imparcialitat i objectivitat", assenyala.

Tanmateix, detalla com funciona l'elecció de càrrecs del Poder Judicial. "La selecció dels 12 membres del màxim òrgan judicial, el Consell General del Poder Judicial, també s'hauria de despolititzar de forma urgent. Aquest òrgan, els membres del qual són proposats pels partits majoritaris mitjançant un pacte amb quotes, decideix sobre el nomenament dels jutges importants, en particular al Tribunal Suprem, on pertany Llarena", descriu.

Acusen Llarena d'usar mètodes inquisitorials

D'altra banda, el diari al·lucina amb les penes de presó dels polítics independentistes. "Els càstigs a Espanya són draconians, de fins a 30 anys de presó per rebel·lió. Gairebé no passa dia que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no causi preocupació als independentistes catalans i no prengui noves mesures contra els seus representants. Fa a la seva manera, el que haurien de fer en principi els polítics", denuncia el rotatiu.

En aquesta línia, destaca les relacions que va tenir el TC i el Gobierno per evitar la investidura de Puigdemont i que va destapar El País. També cita el cas del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que va demanar al govern espanyol que garantís els drets dels presos polítics catalans que són diputats.

De forma contundent, l'article acusa Llarena d'usar "mètodes inquisitorials" en els seus interrogatoris, en referència a l'amenaça que el jutge li va fer a l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que si volia, l'acusava de rebel·lió.

Notícies relacionades