Felip VI protagonitza una exagerada exhibició de nacionalisme espanyol durant el Dia de les Forces Armades

Última actualització Dissabte, 26 de maig de 2018 19:00 h

Fa un brindis per "allò que ens uneix: Espanya"

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Aquest dissabte se celebrava el Dia de les Forces Armades i Felip VI no ha desaprofitat l'oportunitat per fer una exhibició excessiva de nacionalisme espanyol.

Felip VI ha presidit recepció a l'Ajuntament de Logronyo pel Dia de les Forces Armades i ha demanat un brindis pels més de 120.000 militars que formen part dels Exèrcits i l'Armada. Ha brindat per tots els espanyols i "per allò que més ens uneix, per Espanya", ha destacat intencionadament Felip VI.

Tanmateix, han participat la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que ha demanat un brindis pel Rei, del que ha destacat és "el primer espanyol i el primer soldat" i "representa la unitat de la nació", segons recull Europa Press.

Felip VI ha assenyalat les Forces Armades com "una part fonamental" de la societat i ha celebrat que aquesta festivitat abasti més de 400 disseminades per tota Espanya per apropar la milícia a la ciutadania.

Despesa de més de 730.000 euros

El ministeri de Defensa ha duplicat el pressupost dedicat a organitzar l'acte del Dia de les Forces Armades d'aquest dissabte. És el segon any consecutiu que es multiplica la partida i s'han gastat més de 730.000 euros.

Des de l'arribada de la ministra María Dolores de Cospedal, el pressupost en actes de defensa ha augmentat. L'any passat es van destinar 360.000 euros, el doble que l'any 2016, on es va gastar 136.000.

Notícies relacionades