[Vídeo] Escandalosa manipulació a la TV de Feijóo: només 40 segons per la Gürtel

Els editors dels informatius del migdia van ordenar per escrit quin temps es dedicava a la cobertura de la sentència

Redacció | Dijous passat sortia a la llum la sentència de la Gürtel, que acredita la caixa B del PP i condemna al partit de Rajoy com a reposable civil a títol lucratiu. La notícia va ocupar bona part dels informatius dels diversos mitjans i les planes de tots els diaris menys a la Televisió de Galícia, que només va dedicar 76 segons de l'informatiu al cas i mitja hora després de l'inici del telenotícies.

El president de Galícia, Alberto Nuñez-Feijóo, moments abans de la seva intervenció a les jornades del PP europeu a València © José Soler Comparteix Tweet

Nou cas de censura als mitjans de comunicació. Aquest cop a la TVG, on els editors de l'informatiu del migdia van ordenar per escrit que la cobertura de la sentència durés com a màxim 40 segons, tal com publica en exclusiva eldiario.es.





A més, tampoc van connectar amb el corresponsal a Madrid i en l'apartat de reaccions polítiques van afegir quatre declaracions del PP i només una de Cs i una altra de Podemos.





Tanmateix, la notícia es va col·locar en el segon bloc d'informatius i després de dues informacions: una llarga cobertura sobre un greu accident en un magatzem pirotècnic a Tui i els acords del Consell de Govern de Alberto Núñez Feijóo.







Denúncies per manipulació

La notícia, que finament va durar 76 segons entre la presentació i el vídeo, va obviar els detalls de la condemna al PP i va amagar que Pablo Crespo va ser el número 3 del partit a Galícia.Tanmateix, la notícia es va col·locar en el segon bloc d'informatius i després de dues informacions: una llarga cobertura sobre un greu accident en un magatzem pirotècnic a Tui i els acords del Consell de Govern de Alberto Núñez Feijóo.

Les denúncies per manipulació a la Televisió de Galicia són constants, segons publica eldiario.es. Des que va arribar al govern, el president gallec va col·locar com al capdavant de la Radiotelevisió de Galícia al periodista Alfonso Sánchez, molt proper al PP.

De fet, els treballadors de TVG es van sumar aquest divendres a les protestes de RTVE contra la censura i la manipulació. Alguns professionals de la televisió autonòmica s'han fotografiat vestits de negre.





