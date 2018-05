Portades: La Vanguardia celebra que Sánchez descarti pactes amb l'independentisme

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

27 de maig de 2018, 10.25 h









Tot allò que puguin dir tant Pedro Sanchez com qualsevol altre d'aquests DESCARATS que pretenen ser socialistes però aplaudeixen una monarquia IMPOSADA PEL DICTADOR FEIXISTA FRANCO, a mi em rellisca com una pastilla de sabó en un plat de ducha moll.







Fugen de pactar amb l'independentisme però han pactat amb la MONARQUIA FRANQUISTA??







Quanta HIPOCRESIA, no us sembla ? . . . i gosen proclamar que "són d'esquerres" ????!!!!







