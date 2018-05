La perseverança de l'independentisme per reivindicar la llibertat dels presos polítics s'escenifica a Mataró amb la plantada de creus

Unes 150 persones han estès a la sorra fragments de tovallola groga en forma de creu. Han reconvertit així la plantada de creus que s'havia anunciat inicialment a les 8 del matí en defensa de la "llibertat d'expressió" i per l'alliberament dels "presos polítics".

D'aquesta forma, han evitat el fet que no tenien permís per clavar-hi creus de color groc però no hi havia cap prohibició d'estendre peces grogues sobre la sorra. La convocatòria original preveia fer una plantada de creus grogues a la platja, com la de Canet de Mar però l'Ajuntament va anunciar que no ho permetria per "evitar conflictes".