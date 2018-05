[Vídeo] Rovira reapareix a Vic: ''A Ginebra he trobat la manera de continuar lluitant''

Última actualització Diumenge, 27 de maig de 2018 12:00 h

Aquest és el discurs complet de la republicana des de Suïssa

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La plaça de la Catedral i la plaça del Bisbe Oliba de Vic han estat l'escenari aquest dissabte d'un gran acte festiu i reivindicatiu en solidaritat a Marta Rovira i a les altres persones preses i exiliades. Un acte en què van participar una munió de personalitats civils, polítiques i socials del món sobiranista com el president del Parlament, Roger Torrent, que va assegurar que "no ens mourem ni un mil·límetre, no defallirem ni un moment, fins que tornin, fins que siguin lliures". Tanmateix, va participar Rovira enviant un missatge des de l'exili a milers de persones que es van reunir a la capital d'Osona per mostrar el seu suport.

Pla general d'un fragment del vídeo que ha gravat Marta Rovira des de Ginebra dirigint-se a les persones que li donen supor © Laura Busquets Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ERC, Ginebra, Marta Rovira, Vic

Rovira ha començat la seva intervenció fonent-se en agraïments cap al públic i totes les persones que han fet possible l'acte.



L'exdiputada ha explicat que ha escollit Ginebra per gravar el vídeo "perquè és la seu de moltes entitats i grups a favor dels drets humans". A més, "ens dona la oportunitat per seguir explicant-nos a través de la via pacífica, una via que aquí s'entén molt bé".



"És aquí on jo he trobat la manera de continuar lluitant, en benefici de la causa, del país, però també per aquelles persones que ens hem vist obligades a marxar o per aquells que ara estan a la presó", ha destacat.