Junqueras aposta per una legislatura ''estable de quatre anys'' amb un objectiu col·lectiu de país

Sobre perquè no ha optat a la restitució: "Aquí ningú és imprescindible. L'important és el què i no el qui"

Redacció | ERC "planifica una legislatura estable de quatre anys". Així ho ha desvelat Oriol Junqueras en una entrevista a La Vanguardia des d'Estremera on no s'ha mostrat partidari de tornar a convocar eleccions a partir del 27 d'octubre, com va apuntar Carles Puigdemont el passat 12 de maig.

Segons el republicà, "ens cal projectar estabilitat i no generar més inquietuds de les imprescindibles". De fet, el president d'ERC ha celebrat que ja hi hagi un "un govern efectiu per superar el 155" liderat per Quim Torra. "Calia fer Govern com a primer pas i ara cal governar. Hem d'evidenciar els límits de l'autonomia governant al màxim les seves competències", ha reflexionat en veu alta Junqueras.

D'altra banda, ha revelat perquè no ha optat a la restitució al càrrec: "Perquè aquí ningú és imprescindible. L'important és el què i no el qui", ha sentenciat el líder d'ERC."Ajudaré al màxim Pere Aragonès per pilotar la vicepresidència econòmica, però ell ha de tenir mans lliures per dissenyar el seu equip i les polítiques que cregui més eficients", ha considerat.

Objectiu de país

Junqueras tampoc creu que l'objectiu de la legislatura passi per tornar a investir Carles Puigdemont. "L'objectiu supera de bon tros qualsevol nom i cognom. L'objectiu és de país. Es tracta de la justícia i la llibertat de tots, del benestar col·lectiu. Tenim un estat espanyol que involuciona i tots sabem què vol dir", ha assenyalat el president d'ERC.

No obstant això, ha tornat a insistir que l'oferta de diàleg amb l'Estat continua en peu. "Tenim les portes obertes a dialogar i parlar de tot. L'únic a què mai renunciarem és a la llibertat i a exercir la democràcia", ha puntualitzat el líder republicà, que fa més de 200 dies que està a la presó d'Estremera.



Tanmateix ha recordat que l'independentisme "vol guanyar el país sencer, no només una part". "Som un sol poble i ens en sortirem per la nostra capacitat de seduir i estar al costat de la majoria social", ha afegit Junqueras. "Reprendre la Generalitat per reactivar el país és un repte gegantí. Hem de recuperar el temps perdut", ha sentenciat el líder republicà.



"No comparteixo òbviament els articles Torra"

Sobre la polèmica pels articles i escrits del flamant 131è president de la Generalitat, Junqueras ha tret ferro i ha comentat que "no es pot valorar una persona per unes opinions concretes o uns tuits de fa anys". Tot i que, seguidament, ha dit que "són afirmacions que, òbviament, no comparteixo". Cal recordar que Quim Torra era una figura ben valorada pel vicepresident legítim, Oriol Junqueras. No només pel fet que pensés en ell per presentar-se com el candidat d'ERC per Girona per a les eleccions generals del 2011 -on finalment hi va anar Teresa Jordà-, sinó també per la bona sintonia de caràcter històric que els unia

