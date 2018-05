El moviment desesperat del Gobierno per vèncer a la moció de censura

Per incrementar encara més la preocupació, el gabinet de Rajoy sosté, sense acreditar cap dada, que la situació "és comparable amb l'existent durant l'any 2016 quan Espanya va tenir un govern en funcions", i alerta que podria ser fins i tot "pitjor".

L'executiu de Rajoy ha filtrat l'informe a diversos mitjans afins a la línia "constitucionalista" del partit. El document titulat "Impacte macroeconòmic de la incertesa política generada per la moció de censura" adverteix dels possibles desastres econòmics si prospera la moció de censura i té la intenció de sembrar el pànic.

