[Vídeo] L'agressivitat unionista a Mataró: ''Os tendrian que matar a todos, hijos de puta''

Última actualització Diumenge, 27 de maig de 2018 16:30 h

L'home que volia boicotejar l'acte dels CDRs llença insults i amenaces contra els independentistes

Redacció | Un home ha irromput aquest diumenge a la platja del Varador de Mataró amb la intenció de boicotejar l'acte dels CDR que han estès a la sorra fragments de tovallola groga en forma de creu per reivindicar la llibertat dels presos polítics.

Dues dones estenen teles de tovallola groga en forma de creu a la platja de Mataró © Núria Julià Comparteix Tweet

Etiquetes creus grogues, insults, Mataró

VÍDEO | Momentos de tensión por la colocación de cruces amarillas en la playa de #Mataró #Barcelona pic.twitter.com/jOOR2GArFE — Noticias CMM (@CMM_noticias) 27 de maig de 2018

Quan estaven a punt d'iniciar una gimcana, l'home ha intentat desfer les creus arrossegant els peus i un grup de persones l'ha encerclat per frenar-lo. Entre crits de 'Som gent de pau' i 'No el toqueu', l'home s'ha queixat que li havien clavat cops i pessigades en començar a conversar amb una de les dones entre un núvol de càmeres.Els Mossos i la policia local han intervingut i se l'han endut escortat de la sorra. Visiblement enfadat per no poder retirar cap troç de roba groc, l'home ha llençat insults i amenaces: "Us haurien de matar a tots, fills de puta" i també ha assegurat "no estar detingut com els xoriços d'Estremera".Prèviament, l'home havia retret als organitzadors de l'acte que ho haguessin tirat endavant malgrat que Territori i Sostenibilitat havia advertit que un acte sense autorització de l'Estat podia comportar una sanció.