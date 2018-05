Ridícul colossal de José Zaragoza per l'ànsia de calumniar Quim Torra

Sr. Zaragoza, és que no m’ho puc creure de debò. La cita és Màrius Torres i La ciutat llunyana:



“Ara que el braç potent de les fúries aterra

la ciutat d'ideals que volíem bastir,

entre runes de somnis colgats, més prop de terra,

Pàtria, guarda'ns: la terra no sabrà mai mentir.” — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 27 de maig de 2018

El diputat feia referència a la frase "Arribant a Lleida, allà on la terra no sabrà mai mentir" que el president ha escrit en el seu compte de Twitter. Una cita que és de Màrius Torres i La ciutat llunyanya, tal com li ha recordat Torra, tot reblant un "no m'ho puc creure".