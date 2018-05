Crítiques contra el govern municipal per ''col·laborar'' amb la persecució de símbols per la llibertat dels presos

ESPAÑOLETES UNIDOS JAMÁ SERANG BENSIDOS (o si, bete sabé) JAMÁ SERANG BENSIDOS (o si, bete sabé)

27 de maig de 2018, 19.16 h





ASTA CUANDO, EING, AAAAAAAAASTA CUANDO ABREMO DE SOPOSTÁ ESA DISTADURA DE LO CATALANE QUE ESIJEN UN CATALUÑA CATALANA?





POQUÉ NO SUS GUTTA LA ROJIGUARDA, CATALANE DESAGRADESIO ? , EING,POQUE????????







PUÈÈÈÈÈÈÈÈ . . .A MI ME GUTTA MUSCHIO,Y AUNG ME GGUTTA MÁ SIYYEBA ER POYO IMPERIÁS, POQUE ME HABRE EL APETITO..